СМИ: У замглавы Минобороны РФ Иванова нашли раритетный автомобиль
29 сентября 202406:33
В уголовном деле, по которому проходит бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов появились новые доказательства, сообщает РИА Новости.
Он числится владельцем Cadillac Escalade 2021 года выпуска и раритетного автомобиля 1967 года. Это говорит о возможном расширении материальной базы обвинения».
Срок расследования Иванова, обвиняемого в получении взяток, продлен до 23 декабря 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru