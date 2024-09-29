СМИ: У замглавы Минобороны РФ Иванова нашли раритетный автомобиль

Он числится владельцем Cadillac Escalade 2021 года выпуска и раритетного автомобиля 1967 года. Это говорит о возможном расширении материальной базы обвинения».

Срок расследования Иванова, обвиняемого в получении взяток, продлен до 23 декабря 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

