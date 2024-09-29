СМИ: У замглавы Минобороны РФ Иванова нашли раритетный автомобиль

В уголовном деле, по которому проходит бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов появились новые доказательства, сообщает РИА Новости.

При обысках по делу Иванова обнаружили крупную сумму наличными

Он числится владельцем Cadillac Escalade 2021 года выпуска и раритетного автомобиля 1967 года. Это говорит о возможном расширении материальной базы обвинения».

Срок расследования Иванова, обвиняемого в получении взяток, продлен до 23 декабря 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:Российская АрмияМинобороны РФ

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