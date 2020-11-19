Министр обороны Армении передал российскому послу награды экипажа сбитого Ми-24

Министр обороны Армении Давид Тоноян передал российскому послу Сергею Копиркину медали, которыми были посмертно награждены члены экипажа сбитого азербайджанскими военными вертолёта Ми-24.

Ранее в среду президент Армении Армен Саркисян наградил медалью «За боевые заслуги» майора Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федина (посмертно) и старшего лейтенанта Владислава Грязина.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, Тоноян в четверг провёл встречу с послом России в Армении. Министр высоко оценил усилия российской стороны по урегулированию карабахского конфликта и эффективность миссии миротворцев в Нагорном Карабахе.

Российский вертолёт Ми-24 9 ноября был сбит азербайджанскими военными в воздушном пространстве над Арменией. Два члена экипажа погибли, один получил травмы средней степени тяжести. Азербайджан признал, что сбил российское воздушное судно случайно, принёс извинения властям и выразил готовность выплатить компенсацию в связи с инцидентом. По факту происшествия в Азербайджане возбудили уголовное дело по статье «халатное отношение к службе».

