СМИ: В Атлантическом совете НАТО разгорелась «война» из-за России
«Война» из-за посвященной России статьи разгорелась в американском Атлантическом совете при НАТО. Об этом сообщает издание Politico.
Несколькими днями ранее на сайте совета был опубликован материал старших экспертов Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза, в котором Вашингтон призывают в отношениях с Москвой не уделять излишнего внимания теме защиты прав человека. Авторы статьи также считают, что демократизация в РФ «не обязательно сыграет на руку» интересам США в сфере внешней политики.
После выхода публикации сотрудники аналитического центра выразили несогласие с мнением авторов статьи, заявив, что материал «не достигает своей цели». По их мнению, в основе статьи лежит ложное предположение, что «права человека и национальные интересы не зависят друг от друга».
Один из сотрудников Атлантического совета в беседе с Politico предположил, что на материал могли повлиять пожертвования совету от миллиардера Чарльза Коха, который выступает за менее активное вмешательство Соединенных Штатов в дела других государств.
В свою очередь, другой источник издания назвал это предположение «возмутительным»: по его словам, Атлантический совет не принимает взносы, обязывающие к «зависимой» деятельности.
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