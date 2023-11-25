СМИ: Россия нарастила «невиданное» производство ракет для комплекса «Искандер»

По данным журнала, РФ обладает огромным превосходством над Западом и Восточной Азией в производственных мощностях по этому классу вооружений. Так, после начала специальной военной операции производство ракет для «Искандера» выросло в несколько раз.

Издание отмечает, что масштабы производства позволяют восполнять расход боеприпасов в зоне СВО и активно поставлять комплексы за границу.

«Его [«Искандер-М»] ракеты представляют собой особый вызов для вражеской обороны не только из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки ... но и из-за способности к сложным маневрам», — указано в материале.

