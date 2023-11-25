СМИ: Россия нарастила «невиданное» производство ракет для комплекса «Искандер»
Россия развернула невиданное масштабное производство ракет для комплекса «Искандер-М» и может массированно применять его на Украине. Об этом пишет Military Watch Magazine.
По данным журнала, РФ обладает огромным превосходством над Западом и Восточной Азией в производственных мощностях по этому классу вооружений. Так, после начала специальной военной операции производство ракет для «Искандера» выросло в несколько раз.
Издание отмечает, что масштабы производства позволяют восполнять расход боеприпасов в зоне СВО и активно поставлять комплексы за границу.
«Его [«Искандер-М»] ракеты представляют собой особый вызов для вражеской обороны не только из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки ... но и из-за способности к сложным маневрам», — указано в материале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru