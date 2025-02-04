СМИ: «Искандер-1000» представляет угрозу странам НАТО

Ракетный комплекс «Искандер-1000 российского производства представляет угрозу странам Запада из-за своих впечатляющих особенностей, сообщает National Interest.

Минобороны заявило об уничтожении военных объектов Украины ударами «Искандеров»

Журнал пишет, что комплекс отличается увеличенным твердотопливным зарядом, новым двигателем и улучшенными системами управления полётом и наведения. «Искандер-1000» доказал эффективность в зоне проведения спецоперации. Из-за дальности полета снарядов это оружие может поражать цели в глубине территории стран НАТО.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ракетная система «Искандер» является аналогом всех трёх модификаций американских ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:НАТОРоссийская АрмияИскандер

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