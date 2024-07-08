СМИ: Главой штаба ВМФ назначили адмирала Касатонова

Начальником главного штаба Военно-морского флота РФ назначен адмирал Владимир Касатонов. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

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Отмечается, что до данного назначения Касатонов занимал пост заместителя главнокомандующего ВМФ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что вице-адмирал Сергей Липилин стал новым главнокомандующим Балтийским флотом, сообщает RT.

Кроме того, покинувший данный пост вице-адмирал Владимир Воробьёв был назначен заместителем главнокомандующего ВМФ.

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ФОТО: ТАСС / Роман Пименов
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