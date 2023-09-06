Депутат Картаполов заявил, что не знает о новом назначении Суровикина

На просьбу журналистов прокомментировать слова генерал-полковника в отставке Виктора Заварзина о новом назначении Суровикина он ответил, что ему нечего сказать.

«А кто сказал об этом? Заварзин? Нет, мне не известно, я ничего не могу сказать вам по этому поводу», — заявил Картаполов.

Ранее Заварзин заявил, что Суровикину «нашли другую должность», однако пока он некоторое время «будет в отпуске», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».