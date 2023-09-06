Депутат Картаполов заявил, что не знает о новом назначении Суровикина
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не располагает какой-либо информацией о новой должности бывшего главкома ВКС генерала армии Сергея Суровикина, сообщает Газета.Ru.
На просьбу журналистов прокомментировать слова генерал-полковника в отставке Виктора Заварзина о новом назначении Суровикина он ответил, что ему нечего сказать.
«А кто сказал об этом? Заварзин? Нет, мне не известно, я ничего не могу сказать вам по этому поводу», — заявил Картаполов.
Ранее Заварзин заявил, что Суровикину «нашли другую должность», однако пока он некоторое время «будет в отпуске», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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