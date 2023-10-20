СМИ: генерал Афзалов назначен командующим ВКС
Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо генерала армии Сергея Суровикина, пишет газета «Известия» со ссылкой на три источника.
Об отставке Суровикина с поста главкома ВКС сообщалось в конце августа. На должность временно исполняющего обязанности назначили Афзалова.
Афзалов родился 9 июня 1968 года. Генерал окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны и Военную академию Генштаба.
В сентябре сообщалось, что Суровикина заметили в Африке в составе делегации Минобороны РФ, передает «Радиоточка НСН».
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