СМИ: генерал Афзалов назначен командующим ВКС

Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо генерала армии Сергея Суровикина, пишет газета «Известия» со ссылкой на три источника.

Депутат Картаполов заявил, что не знает о новом назначении Суровикина

Об отставке Суровикина с поста главкома ВКС сообщалось в конце августа. На должность временно исполняющего обязанности назначили Афзалова.

Афзалов родился 9 июня 1968 года. Генерал окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны и Военную академию Генштаба.

В сентябре сообщалось, что Суровикина заметили в Африке в составе делегации Минобороны РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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