Песков: армия РФ не действует против мирного населения на Украине

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская армия не действует против мирного населения на территории Украины и не обстреливает жилые дома, передает ТАСС.

По словам Пескова, все фотографии и видеозаписи, распространенные различными СМИ о ситуации в украинских городах, являются постановочной фальсификацией.

Представитель президента РФ также отметил, что РФ намерена достичь поставленных целей на территории Украины.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





