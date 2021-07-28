Шойгу прокомментировал вывод американских войск из Афганистана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что присутствие войск США в том или ином государстве ни к чему хорошему не приводит, сообщает RT.

Министр напомнил про Сирию и Ливию, и отметил, что когда в ситуацию «вмешиваются нерегиональные игроки», то «получается то, что получается»,

«Вы найдите мне хорошее место с хорошими последствиями, куда пришли Соединённые Штаты и остались надолго», - сказал Шойгу.

По его словам, в настоящее время Белый дом ведёт «назойливые» переговоры с соседями Афганистана по вопросу создания логистических центров, а также баз для вывода техники и афганских беженцев.

Глава Минобороны добавил, что таким образом США пытаются закрепиться в Центрально-Азиатском регионе после неудачи в Афганистане, где они «проиграли всё, что можно было проиграть».

Ранее Министры обороны РФ и Таджикистана Сергей Шойгу и Шерали Мирзо обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе, сообщает РИА ФАН.

