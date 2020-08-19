Российского генерала убили в Сирии. Кто он и что теперь будет?
Российский генерал-майор погиб в Сирии, еще двое военных получили ранения, заявили в Минобороны РФ во вторник вечером, не называя имени погибшего.
Российский генерал-майор погиб во вторник вечером в Сирии при подрыве самодельного взрывного устройства, еще двое военных ранены, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным российского военного ведомства, погибший генерал был в Сирии в качестве военного советника.
Взрыв произошёл в тот момент, когда российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, а Минобороны выразило готовность оказать поддержку семье погибшего, который был посмертно представлен к госнаграде.
Ряд российских военных телеграм-каналов утверждает, что в Сирии погиб генерал-майор Вячеслав Гладких, который занимал должность замкомандующего 36-й армией. По данным СМИ, Гладких получил звание генерал-майора в декабре 2016 года и вскоре был отправлен в Сирию в качестве военного советника при армии САР.
Последний случай гибели столь высокопоставленного российского военного в Сирии произошел в 2017 году, когда близ Дейр-эз-Зора погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов.
В последнее время ситуация в Сирии резко обострилась. Так, 17 августа турецкая машина сопровождения подорвалась на боеприпасе во время патрулирования с российскими военнослужащими. В тот же день после отказа сирийских военных пропустить американский патруль у города Камышлы на северо-востоке страны авиация США нанесла удар по позициям ВС САР.
Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок в эфире НСН назвал положение, в котором оказались ВКС России в Сирии, щекотливым.
«Положение для ВКС России достаточно щекотливое. С одной стороны – надо защищать своего союзника, а с другой – в наши планы не входит вооружённое противоборство с США. Поэтому и принимаются всевозможные меры, чтобы этого не произошло – прямые линии связи и координация военных», - рассказал он.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН призвал американцев решить вопросы с Сирией за столом переговоров.
«Во-первых, мне непонятно, что вообще там делают американские войска. Президент Асад их туда не приглашал и соответствующего решения Совбеза ООН также не было. Но они там находятся уже не один год. Во-вторых, с кем они там воюют – с террористами или с правительственными войсками? Если есть какие-то претензии к правительству – значит садитесь за стол переговоров и договаривайтесь. Я думаю, что это станет предметом разбирательства на встрече Совета безопасности», - полагает российский сенатор.
После гибели российского генерала ситуация в Сирии может вспыхнуть вновь, ведь ответ боевикам со стороны ВКС РФ может произойти в любую минуту.
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