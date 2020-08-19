Российского генерала убили в Сирии. Кто он и что теперь будет?

В последнее время ситуация в Сирии резко обострилась. Так, 17 августа турецкая машина сопровождения подорвалась на боеприпасе во время патрулирования с российскими военнослужащими. В тот же день после отказа сирийских военных пропустить американский патруль у города Камышлы на северо-востоке страны авиация США нанесла удар по позициям ВС САР.

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок в эфире НСН назвал положение, в котором оказались ВКС России в Сирии, щекотливым.

«Положение для ВКС России достаточно щекотливое. С одной стороны – надо защищать своего союзника, а с другой – в наши планы не входит вооружённое противоборство с США. Поэтому и принимаются всевозможные меры, чтобы этого не произошло – прямые линии связи и координация военных», - рассказал он.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН призвал американцев решить вопросы с Сирией за столом переговоров.

«Во-первых, мне непонятно, что вообще там делают американские войска. Президент Асад их туда не приглашал и соответствующего решения Совбеза ООН также не было. Но они там находятся уже не один год. Во-вторых, с кем они там воюют – с террористами или с правительственными войсками? Если есть какие-то претензии к правительству – значит садитесь за стол переговоров и договаривайтесь. Я думаю, что это станет предметом разбирательства на встрече Совета безопасности», - полагает российский сенатор.

После гибели российского генерала ситуация в Сирии может вспыхнуть вновь, ведь ответ боевикам со стороны ВКС РФ может произойти в любую минуту.









