Российский корабль проекта «Альбатрос» уничтожил морские дроны в ходе учений

Отмечается, что учение проходили в Авачинском заливе, где в рамках сдачи курсовой задачи К-2 уничтожил БПЛА и безэкипажные катера условного противника.

В ведомстве отметили, что экипаж обнаружил скоростные цели, которые приближались ко входу в Авачинскому бухту. Их идентифицировали как безэкипажные катера. Цели были ликвидированы на подходах к местам базирования с помощью автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Дроны были уничтожены на малых высотах артиллерийскими установками АК-630.

В арсенал корабля «Усть-Илимск» входят зенитный комплекс «Оса-МА», торпеды, реактивная бомбометная установка РБУ-6000 «Смерч-2», а также артиллерийские установки АК-176 и АК-630М.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Североатлантический альянс проведет «беспрецедентные» военные учения Steadfast Dart в Греции, Болгарии и Румынии с 10 по 21 февраля.

