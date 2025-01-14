Российский корабль проекта «Альбатрос» уничтожил морские дроны в ходе учений
В ходе учений малый противолодочный корабль «Усть-Илимск» проекта 1124М «Альбатрос» Тихоокеанского флота Вооруженных сил России ликвидировал морские беспилотники. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что учение проходили в Авачинском заливе, где в рамках сдачи курсовой задачи К-2 уничтожил БПЛА и безэкипажные катера условного противника.
В ведомстве отметили, что экипаж обнаружил скоростные цели, которые приближались ко входу в Авачинскому бухту. Их идентифицировали как безэкипажные катера. Цели были ликвидированы на подходах к местам базирования с помощью автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Дроны были уничтожены на малых высотах артиллерийскими установками АК-630.
В арсенал корабля «Усть-Илимск» входят зенитный комплекс «Оса-МА», торпеды, реактивная бомбометная установка РБУ-6000 «Смерч-2», а также артиллерийские установки АК-176 и АК-630М.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Североатлантический альянс проведет «беспрецедентные» военные учения Steadfast Dart в Греции, Болгарии и Румынии с 10 по 21 февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru