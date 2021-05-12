Российский истребитель сопроводил три самолета ВВС Франции над Черным морем
Российский истребитель Су-27 сопроводил три военных самолета Франции над Черным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушные цели, после чего было принято решение о поднятии в воздух Су-27 из состава дежурных сил.
В сообщении говорится, что летчик российского Су-27 определил французские воздушные цели как самолет-заправщик С-135 и два самолета тактической авиации «Мираж-2000».
Полет выполнен в соответствии с международными правилами, нарушений границы России не было допущено.
Ранее сообщалось, что патрульный корабль «Командан Биро» военно-морских сил (ВМС) Франции вошел в акваторию Черного моря.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 217 / сут.
Умерли
114 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 614 / сут.
- ЕСПЧ рассмотрит взаимные жалобы Армении и Азербайджана о нарушении прав человека
- Соглашение России и Украины по туризму прекратило свое действие
- Telegram в течении часа заблокировал канал устроившего стрельбу в Казани
- Российский истребитель сопроводил три самолета ВВС Франции над Черным морем
- Жителя Крыма задержали за фейк о готовящемся нападении на школу
- Америка стала лидером среди покупателей российского мороженого
- Мессенджер Telegram оштрафовали за запрещённую информацию
- Власти Петербурга заявили о дефиците школьных психологов
- Мишустин предложил ввести в России «налог на жадность»
- В правительстве исключили возможность ввода осеннего локдауна в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru