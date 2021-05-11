Патрульный корабль ВМС Франции зашел в Черное море

Патрульный корабль «Командан Биро» военно-морских сил (ВМС) Франции вошел в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной (НЦУО).

Российские Су-27 перехватили самолеты Франции над Черным морем

Отмечается, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за французским судном.

Накануне российские истребители Су-27 сопроводили над Черным морем французские самолеты тактической авиации «Мираж 2000». Нарушения государственной границы зарегистрировано не было.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:Черноморский Флот РФЧерное МореВМСФранция
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