Патрульный корабль ВМС Франции зашел в Черное море

Отмечается, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за французским судном.

Накануне российские истребители Су-27 сопроводили над Черным морем французские самолеты тактической авиации «Мираж 2000». Нарушения государственной границы зарегистрировано не было.

