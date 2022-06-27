Российские военные нанесли удар по цехам завода «Артем» в Киеве

Российские военные нанесли удар по цехам оборонного завода "Артем" в Киеве, сообщило Минобороны России. Уточняется, что удар нанесен четырьмя высокоточными ракетами.

«На предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня", — отметили в оборонном ведомстве.

Минобороны заверило, что все ракеты достигли цели, а гражданская инфраструктура не пострадала.

Напомним, завод "Артем" производил авионику, ракеты "воздух — воздух", вооружение для танков и тяжелой бронетехники, а также вертолетные системы защиты.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что украинские военные понимают свое безысходное положение перед армией России. по его словам, скоро это приведет к тому, что ВСУ пойдут силой на офис президента Украины и доберутся до его верхушки.

