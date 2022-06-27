Российские военные нанесли удар по цехам завода «Артем» в Киеве
Российские военные нанесли удар по цехам оборонного завода "Артем" в Киеве, сообщило Минобороны России. Уточняется, что удар нанесен четырьмя высокоточными ракетами.
«На предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня", — отметили в оборонном ведомстве.
Минобороны заверило, что все ракеты достигли цели, а гражданская инфраструктура не пострадала.
Напомним, завод "Артем" производил авионику, ракеты "воздух — воздух", вооружение для танков и тяжелой бронетехники, а также вертолетные системы защиты.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что украинские военные понимают свое безысходное положение перед армией России. по его словам, скоро это приведет к тому, что ВСУ пойдут силой на офис президента Украины и доберутся до его верхушки.
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