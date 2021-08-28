Боевой экзоскелет с электродвигателями создали в России

Первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдат, создали в России. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

Новейшая разработка действует в двух режимах. В активном, который включается при движении солдата по горам или пересеченной местности, физические возможности военного усиливают сервоприводы — безредукторные электродвигатели, работающие от аккумуляторов. В пассивном режиме экзоскелет может использоваться для движения по горизонтальной поверхности с грузом.

«Экзоскелет, который мы создаем совместно с нашими коллегами из НИИ механики МГУ. Ломоносова, снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе — на 15 процентов, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20 процентов точнее», — рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев в беседе с РИА Новости.

Экзоскелет адаптируется под особенности человека, не сковывает движения и позволяет двигаться интуитивно благодаря позиционным датчикам в сервоприводах и датчикам давления в стопах.

По словам заведующего лабораторией общей механики НИИ механики МГУ им. Ломоносова Владимира Буданова, специалисты планируют внедрить в конструкцию экзоскелета элементы из композитов, а также сосредоточиться на совершенствовании элементов питания и системы управления.

