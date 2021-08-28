Боевой экзоскелет с электродвигателями создали в России
Первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдат, создали в России. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».
Новейшая разработка действует в двух режимах. В активном, который включается при движении солдата по горам или пересеченной местности, физические возможности военного усиливают сервоприводы — безредукторные электродвигатели, работающие от аккумуляторов. В пассивном режиме экзоскелет может использоваться для движения по горизонтальной поверхности с грузом.
«Экзоскелет, который мы создаем совместно с нашими коллегами из НИИ механики МГУ. Ломоносова, снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе — на 15 процентов, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20 процентов точнее», — рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев в беседе с РИА Новости.
Экзоскелет адаптируется под особенности человека, не сковывает движения и позволяет двигаться интуитивно благодаря позиционным датчикам в сервоприводах и датчикам давления в стопах.
По словам заведующего лабораторией общей механики НИИ механики МГУ им. Ломоносова Владимира Буданова, специалисты планируют внедрить в конструкцию экзоскелета элементы из композитов, а также сосредоточиться на совершенствовании элементов питания и системы управления.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- Министры обороны США и Турции обсудили ситуацию в Афганистане
- Боевой экзоскелет с электродвигателями создали в России
- Эксперт рассказал о льготах для пенсионеров старше 70 лет
- В Кувейте опровергли сообщения о ракетном обстреле со стороны Ирака
- Первый самолет с российской гуманитарной помощью прибыл в Гаити
- В Раде предложили арестовать Зеленского за пропаганду коммунистического режима
- Эпидемиолог назвал способ победить постковидный синдром
- Франция объявила о завершении операции по эвакуации из Афганистана
- СМИ: убийцу сенатора Кеннеди могут досрочно освободить после 53 лет тюрьмы
- В США выявили первые в мире случаи коронавируса у оленей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru