Российские бомбардировщики пролетели над Норвежским морем

В ведомстве уточнили, что общая продолжительность полета составила пять часов. Экипаж бомбардировщиков на определенных этапах маршрута сопровождали истребители иностранных государств.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в свою очередь отметил, что полет был осуществлен в соответствии с международными правилами.

Ранее утром командование Тихоокеанского флота сообщило об успешном учебном ракетном ударе по кораблю «противника» в заливе Петра Великого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

