Российские бомбардировщики пролетели над Норвежским морем
Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Норвежским и Баренцевым морями. Об этом сообщает Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что общая продолжительность полета составила пять часов. Экипаж бомбардировщиков на определенных этапах маршрута сопровождали истребители иностранных государств.
Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в свою очередь отметил, что полет был осуществлен в соответствии с международными правилами.
Ранее утром командование Тихоокеанского флота сообщило об успешном учебном ракетном ударе по кораблю «противника» в заливе Петра Великого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru