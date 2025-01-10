Рогозин: Войска беспилотных систем изменят армию России
Новый род войск, который будет отвечать за применение беспилотных систем, изменит облик всей российской армии. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал сенатор от Запорожской области, командир добровольческого отряда роботизированных систем «БАРС-Сармат» Дмитрий Рогозин.
По его словам, новый род войск не будет чем-то отдельным от остальной армии, а приведет к ее обновлению. В перспективе, как считает Рогозин, роботизация затронут и традиционные виды ВС, в том числе авиацию, сухопутные войска и военно-морской флот.
В ходе СВО, как утверждает Рогозин, «произошла военно-техническая революция», которую он сравнил с появлением танков, пулеметов и авиации, изменивших характер боевых действий в начале ХХ века.
В середине декабря 2024 года министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на расширенной коллегии Минобороны, заявил, что ВС РФ сформируют новый род войск — «войска беспилотных систем».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогозин: Войска беспилотных систем изменят армию России
- Роспотребнадзор: Вспышка оспы обезьян в Китае не говорит об угрозе для России
- В Соцфонде заявили, что максимальная выплата по больничному составит 172 тысячи рублей
- СКР возбудил уголовное дело по факту пожара в Гатчине
- Запись спектакля «Щелкунчик» собрала 8 млн просмотров во «ВКонтакте»
- Студентка погибла, катаясь на тюбинге во время каникул в Казани
- СМИ: В новый пакет санкций США против РФ войдут 180 танкеров
- Рогов: ВС РФ зашли на окраины села Ясеновое в ДНР
- СМИ: Глобальная температура в 2024 году впервые поднялась выше прогнозируемого уровня
- Мишустин назвал важной работу военкоров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru