Рогозин: Войска беспилотных систем изменят армию России

Новый род войск, который будет отвечать за применение беспилотных систем, изменит облик всей российской армии. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал сенатор от Запорожской области, командир добровольческого отряда роботизированных систем «БАРС-Сармат» Дмитрий Рогозин.

По его словам, новый род войск не будет чем-то отдельным от остальной армии, а приведет к ее обновлению. В перспективе, как считает Рогозин, роботизация затронут и традиционные виды ВС, в том числе авиацию, сухопутные войска и военно-морской флот.