Рогозин: Войска беспилотных систем изменят армию России

Новый род войск, который будет отвечать за применение беспилотных систем, изменит облик всей российской армии. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал сенатор от Запорожской области, командир добровольческого отряда роботизированных систем «БАРС-Сармат» Дмитрий Рогозин.

По его словам, новый род войск не будет чем-то отдельным от остальной армии, а приведет к ее обновлению. В перспективе, как считает Рогозин, роботизация затронут и традиционные виды ВС, в том числе авиацию, сухопутные войска и военно-морской флот.

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В ходе СВО, как утверждает Рогозин, «произошла военно-техническая революция», которую он сравнил с появлением танков, пулеметов и авиации, изменивших характер боевых действий в начале ХХ века.

В середине декабря 2024 года министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на расширенной коллегии Минобороны, заявил, что ВС РФ сформируют новый род войск — «войска беспилотных систем».


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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФБеспилотникиДмитрий Рогозин

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