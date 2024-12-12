Рогов: Российские войска вошли в село Шевченко в ДНР
Российские военные вошли в село Шевченко к западу от Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.
«Наши войска вошли в село Шевченко, там начались бои», — сообщил эксперт в беседе с РИА Новости.
Как отметил Рогов, силы РФ сжимают обхват Курахова, при этом в самом городе продолжаются ожесточенные бои. Российские Вооруженные силы оттесняют ВСУ к западным окраинам, противник откатывается к укрепрайонам в промзоне.
Ранее военный эксперт Ян Гагин допустил, что армия России вскоре возьмет Курахово под контроль, «возможно, это вопрос нескольких дней», напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президента Бразилии Лулу да Силву вновь прооперируют
- Число обращений к прямой линии Путина превысило 500 тысяч
- В России создали нейросеть для поиска заблудившихся в лесу людей
- СМИ: Актеру Белоголовцеву экстренно прооперировали аппендицит
- Фицо: Украина потеряет треть своей территории
- СМИ: K-pop и Билли Айлиш заместили артистов РФ в топе Apple Music постсоветских стран
- Новосибирский губернатор Травников опроверг сообщения о скорой отставке
- Институт Пушкина перестанет принимать экзамены по русскому языку у мигрантов
- Кадыров пообещал отомстить после удара дрона ВСУ по Грозному
- Рогов: Российские войска вошли в село Шевченко в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru