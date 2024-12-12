Рогов: Российские войска вошли в село Шевченко в ДНР

Российские военные вошли в село Шевченко к западу от Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.

«Наши войска вошли в село Шевченко, там начались бои», — сообщил эксперт в беседе с РИА Новости.

Как отметил Рогов, силы РФ сжимают обхват Курахова, при этом в самом городе продолжаются ожесточенные бои. Российские Вооруженные силы оттесняют ВСУ к западным окраинам, противник откатывается к укрепрайонам в промзоне.

Ранее военный эксперт Ян Гагин допустил, что армия России вскоре возьмет Курахово под контроль, «возможно, это вопрос нескольких дней», напоминает 360.ru.

