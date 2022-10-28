Путин заявил о необходимости модернизировать работу военкоматов

На встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу глава государства отметил, что это связано с тем, что мобилизация в стране давно не проводилась.

Он добавил, что теперь предстоит сделать необходимые выводы и модернизировать всю систему работы военкоматов.

«Вы сами отметили, что на первом этапе были определённые проблемы, сложности, это было неизбежно... давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось. Но, тем не менее, нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов», - заключил российский лидер.

Ранее Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране, сообщает RT.

