Путин заявил о необходимости модернизировать работу военкоматов
Президент России Владимир Путин заявил, что ошибки в ходе частичной мобилизации были неизбежны, сообщает РИА Новости.
На встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу глава государства отметил, что это связано с тем, что мобилизация в стране давно не проводилась.
Он добавил, что теперь предстоит сделать необходимые выводы и модернизировать всю систему работы военкоматов.
«Вы сами отметили, что на первом этапе были определённые проблемы, сложности, это было неизбежно... давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось. Но, тем не менее, нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов», - заключил российский лидер.
Ранее Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране, сообщает RT.
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