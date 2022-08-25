Путин впервые за пять лет увеличил штат Вооруженных Сил

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных Сил РФ. Документ размещен на портале правовой информации.

С 1 января 2023 года штатная численность ВС РФ составит 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Последний раз штатная численность изменялась в 2017 году. Тогда она была установлена в количестве 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

Ранее Минобороны предложило назначать военные пенсии семьям погибших в спецоперации добровольцев.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФРоссийская АрмияВладимир Путин
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