Путин поручил профинансировать модернизацию Вооружённых сил Абхазии

Россия профинансирует модернизацию Вооружённых сил Абхазии. Соглашение об этом поручил подписать президент России Владимир Путин. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте правовой информации, передает RT. Отмечается, что соответствующее соглашение планируется подписать по итогам переговоров Минобороны и МИД РФ с абхазской стороной.

Военное сотрудничество Москвы и Сухума началось в 2008 году, после того, как Москва признала Абхазию независимым государством, отмечает life.ru.

Ранее главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов рассказал в эфире НСН, кого из кандидатов в президенты Абхазии поддерживает Кремль.



