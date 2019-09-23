Путин поручил профинансировать модернизацию Вооружённых сил Абхазии
Россия профинансирует модернизацию Вооружённых сил Абхазии. Соглашение об этом поручил подписать президент России Владимир Путин. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте правовой информации, передает RT. Отмечается, что соответствующее соглашение планируется подписать по итогам переговоров Минобороны и МИД РФ с абхазской стороной.
Военное сотрудничество Москвы и Сухума началось в 2008 году, после того, как Москва признала Абхазию независимым государством, отмечает life.ru.
Ранее главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов рассказал в эфире НСН, кого из кандидатов в президенты Абхазии поддерживает Кремль.
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