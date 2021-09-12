Путин понаблюдает за учениями «Запад-2021» в Нижегородской области
Президент России Владимир Путин 13 сентября посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений "Запад-2021", сообщает пресс-служба Кремля.
"Тринадцатого сентября президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил РФ и Республики Беларусь "Запад-2021", - говорится в сообщении, передает "Газета.ru".
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на 9 полигонах в России и на 5- в Белоруссии.
Ранее стало известно, что Украина увидела в учениях «Запад-2021» серьезные риски для страны.
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