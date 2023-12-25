Путин подписал закон о добровольческих формированиях в составе Росгвардии
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Росгвардия получила прав иметь в своём составе добровольческие формирования.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, создаваться такие формирования будут по решению главы государства.
Руководство Росгвардии будет определять численность таких отрядов, а также их организацию, районы действий, порядок управления, срок использования. Участники формирований будут получать льготы и соцгарантии, действующие в отношении мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих частей, содействующих Минобороны РФ.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в Росгвардии был отменён приказ, запрещавший бойцам самостоятельно усовершенствовать оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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