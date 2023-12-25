Путин подписал закон о добровольческих формированиях в составе Росгвардии

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, создаваться такие формирования будут по решению главы государства.

Руководство Росгвардии будет определять численность таких отрядов, а также их организацию, районы действий, порядок управления, срок использования. Участники формирований будут получать льготы и соцгарантии, действующие в отношении мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих частей, содействующих Минобороны РФ.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в Росгвардии был отменён приказ, запрещавший бойцам самостоятельно усовершенствовать оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

