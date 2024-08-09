Пусковые установки Patriot будут производить в Польше

В ведомстве указали, что речь идёт о 48 пусковых установках M903 системы Patriot. Они будут предназначены для вооружения польской армии.

«12 августа... вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и государственный секретарь минобороны Павел Бейда будут участвовать в церемонии подписания соглашения... на производство», - отметили в польском министерстве.

Ранее власти США приняли решение передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».