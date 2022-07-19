Производитель дронов Bayraktar заявил, что не будет продавать аппараты России
Турецкая компания Baykar Makina, производящая беспилотные летательные аппараты Bayraktar, не будет продавать беспилотники России. Об этом заявил гендиректор предприятия Халук Байрактар в эфире CNN.
«Мы ничего им [РФ] не доставляли и не предоставляли. Мы никогда такого не сделаем», — подчеркнул Байрактар, отвечая на вопрос о возможном обеспечении России беспилотниками.
Кроме того, глава Baykar Makina добавил, что компания «поддерживает Украину», и турецкая сторона закупает у украинских партнеров двигатели для своих БПЛА, отмечает телеканал «360».
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