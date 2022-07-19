Производитель дронов Bayraktar заявил, что не будет продавать аппараты России

«Мы ничего им [РФ] не доставляли и не предоставляли. Мы никогда такого не сделаем», — подчеркнул Байрактар, отвечая на вопрос о возможном обеспечении России беспилотниками.

Кроме того, глава Baykar Makina добавил, что компания «поддерживает Украину», и турецкая сторона закупает у украинских партнеров двигатели для своих БПЛА, отмечает телеканал «360».

