Появилось видео ракетных стрельб «Маршала Устинова» и «Петра Великого»

Ракеты «Гранит» и «Вулкан» запущены с кораблей по имитированной траектории на максимально дальнем расстоянии. Также отработана защита морских коммуникаций и оборона прибрежных территорий, отмечает RT.

Известно, что в группу кораблей на учениях входят свыше 30 надводных и подводные лодки, а также порядка 20 единиц авиатехники и 40 установок береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота.