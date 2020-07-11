Появилось видео ракетных стрельб «Маршала Устинова» и «Петра Великого»

Ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» нанесли удар по группировке условного противника в Баренцевом море. Атаку с воздуха поддержали самолёты Ту-22М3.

Российские корабли уничтожили условного противника в Черное море

Ракеты «Гранит» и «Вулкан» запущены с кораблей по имитированной траектории на максимально дальнем расстоянии. Также отработана защита морских коммуникаций и оборона прибрежных территорий, отмечает RT.

Известно, что в группу кораблей на учениях входят свыше 30 надводных и подводные лодки, а также порядка 20 единиц авиатехники и 40 установок береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота.

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ФОТО: Минобороны РФ
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