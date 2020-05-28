Подводный ракетоносец «Князь Владимир» передан ВМФ РФ

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» после завершения испытаний передан военно-морскому флоту, информирует Объединенная судостроительная корпорация. Акт приёмки подписан сегодня на производственном объединении Северное машиностроительное предприятие.

Испытания подтвердили готовность стратегической подлодки к практической эксплуатации. Субмарина К-549 «Князь Владимир» относится к подлодкам стратегического назначения 4-го поколения. Это четвёртый корабль проекта 955А «Борей-А» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09552) «Борей-А».

При строительстве новых ракетоносцев отказались от наработок предыдущих моделей АПЛ, таких как «Щука-Б» или «Антей». Это дало возможность полностью раскрыть потенциал новых субмарин 4-го поколения. «Князь Владимир» от первых трех «Бореев» отличается более низким уровнем шума.

Он оснащён более эффективными системами лавирования и сохранения положения на глубине, а также управления оружием. Субмарина вооружена межконтинентальной баллистической ракетой «Булава».

