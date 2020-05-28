Подводный ракетоносец «Князь Владимир» передан ВМФ РФ
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» после завершения испытаний передан военно-морскому флоту, информирует Объединенная судостроительная корпорация. Акт приёмки подписан сегодня на производственном объединении Северное машиностроительное предприятие.
Испытания подтвердили готовность стратегической подлодки к практической эксплуатации. Субмарина К-549 «Князь Владимир» относится к подлодкам стратегического назначения 4-го поколения. Это четвёртый корабль проекта 955А «Борей-А» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09552) «Борей-А».
При строительстве новых ракетоносцев отказались от наработок предыдущих моделей АПЛ, таких как «Щука-Б» или «Антей». Это дало возможность полностью раскрыть потенциал новых субмарин 4-го поколения. «Князь Владимир» от первых трех «Бореев» отличается более низким уровнем шума.
Он оснащён более эффективными системами лавирования и сохранения положения на глубине, а также управления оружием. Субмарина вооружена межконтинентальной баллистической ракетой «Булава».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
379 тыс.+8 371 / сут.
Умерли
4 142+174 / сут.
Выздоровели
151 тыс.+8 785 / сут.
- Долговое бремя россиян побило исторический рекорд
- График прогулок москвичей опубликован на mos.ru
- В Роспотребнадзоре рассчитывают получить вакцину до новой волны коронавируса
- Собянин сохранит карантин в Москве до появления вакцины
- Посла РФ вызвали в МИД ФРГ из-за хакерской атаки на Бундестаг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru