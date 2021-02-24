Песков заявил, что отмена обязательной военной службы в России не обсуждается
Отмена обязательной военной службы в России не рассматривается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что военная служба остается конституционной обязанностью граждан Российской Федерации.
Так он ответил на вопрос о том, прорабатывается ли вопрос о переходе России на исключительно контрактную службу в армии.
Ранее актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в беседе с «Аргументами и фактами» заявил, что проведенное им в армии время было совершенно бесполезным. По его мнению, лучше было бы провести эти годы в спортзале или в библиотеке.
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