Песков заявил, что отмена обязательной военной службы в России не обсуждается

Так он ответил на вопрос о том, прорабатывается ли вопрос о переходе России на исключительно контрактную службу в армии.

Ранее актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в беседе с «Аргументами и фактами» заявил, что проведенное им в армии время было совершенно бесполезным. По его мнению, лучше было бы провести эти годы в спортзале или в библиотеке.

