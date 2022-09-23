Песков: предоставление кредитной амнистии для мобилизованных прорабатывается

Вопросы, связанные с возможностью предоставления кредитной амнистии для мобилизованных граждан в настоящее время прорабатываются в правительстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

По его словам, единой позиции в кабинете министров на этот счет пока нет.