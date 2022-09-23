Песков: предоставление кредитной амнистии для мобилизованных прорабатывается
Вопросы, связанные с возможностью предоставления кредитной амнистии для мобилизованных граждан в настоящее время прорабатываются в правительстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.
По его словам, единой позиции в кабинете министров на этот счет пока нет.
«Очень важно там все просчитать и так далее. Очевидно, что такой вопрос есть, и очевидно, что он будет прорабатываться», - пояснил Песков.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала списать долги тех, кто отправляется на спецоперацию, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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