Песков: предоставление кредитной амнистии для мобилизованных прорабатывается

Вопросы, связанные с возможностью предоставления кредитной амнистии для мобилизованных граждан в настоящее время прорабатываются в правительстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

По его словам, единой позиции в кабинете министров на этот счет пока нет.

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«Очень важно там все просчитать и так далее. Очевидно, что такой вопрос есть, и очевидно, что он будет прорабатываться», - пояснил Песков.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала списать долги тех, кто отправляется на спецоперацию, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:МобилизацияАмнистияКредитыПесков
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