Банкиры назвали условие для кредитной амнистии в России

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил, что кредитную амнистию следует проводить за счёт тех, кто предлагает такие решения, сообщает телеканал «360».

Комментируя предложение депутатов освободить россиян от долгов, банкир заявил, что кредитные организации понимают и приветствуют заботу парламентариев, однако подобные инициативы - это «элементарная показуха и популизм».

«Пускай пробьют из бюджета... Тогда кредитная амнистия будет иметь хоть какой-то смысл... А когда они за чужой счёт это хотят сделать... до абсурда нельзя доводить», - пояснил Тосунян, добавив, что нельзя обещать людям хорошее мероприятие и ждать, что за это заплатит кто-то другой.



Ранее партия «Коммунисты России» предложила простить россиянам кредиты до трёх миллионов рублей. По мнению депутатов, это поможет поддержать население в период пандемии.