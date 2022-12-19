Песков посоветовал обратиться в Минобороны с вопросом о двухгодичной военной службе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завяил, что вопросы о якобы готовящихся изменениях сроков срочной службы в армии следует задавать Министерству обороны страны, сообщает РИА Новости.
Ранее военный комиссар городов Дмитров, Талдом и Дубна Михаил Фотин в эфире «Дмитров ТВ» заявил, что призывники, начиная с 2023 года, начнут служить полтора года, а с осени 2024-го срок службы увеличится до двух лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Позже военный комиссар Подмосковья полковник Алексей Астахов указал, что сроки срочной службы в российской армии составляют 12 месяцев, увеличивать их не планируется, пишет «Свободная пресса».
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