Песков посоветовал обратиться в Минобороны с вопросом о двухгодичной военной службе

Ранее военный комиссар городов Дмитров, Талдом и Дубна Михаил Фотин в эфире «Дмитров ТВ» заявил, что призывники, начиная с 2023 года, начнут служить полтора года, а с осени 2024-го срок службы увеличится до двух лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже военный комиссар Подмосковья полковник Алексей Астахов указал, что сроки срочной службы в российской армии составляют 12 месяцев, увеличивать их не планируется, пишет «Свободная пресса».

