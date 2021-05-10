Российские Су-27 перехватили самолеты Франции над Черным морем

Российские истребители Су-27 сопроводили французские самолеты тактической авиации «Мираж 2000» над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО).

Отмечается, что объекты были зафиксированы отечественными средствами контроля воздушного пространства по мере приближения к границам РФ.

Истребители РФ были направлены на опознавание воздушных целей и сопровождения их над Черным морем с целью контроля госграницы.

НЦУО подчеркивает, что полет российского истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства, нарушение границы зарегистрировано не было.



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ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
ТЕГИ:Минобороны РФСу-27
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