Ответим технологиями: Россия и Белоруссия готовят контрмеры на военный шенген НАТО

«Часть вооружений и военное имущество уже находится на территории Белоруссии, поэтому я уверен, что резкого увеличения числа присутствия российских войск на территории Белоруссии не будет. Это провоцирующий момент, он ещё дает возможность нашим «друзьям» обвинять нас в агрессивных замыслах и так далее. Недаром Россия передает Белоруссии всё более современное вооружение: Искандер-М, ПЗРК-С 400, боевые вертолеты транспортной авиации. Всё это для того, чтобы Белоруссия в качестве первого рубежа выдержала первый удар и выиграла время для подтягивания сюда основных частей и соединений с территории РФ. Думаю, что не будет большого наращивания военных сил, а будет усиление поставок инженерного оборудования для строительства фортификационных укреплений», - рассказал Алесин.

Ранее в Госдуме рассказали, зачем НАТО понадобился военный шенген, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

