Ответим технологиями: Россия и Белоруссия готовят контрмеры на военный шенген НАТО
Усилением инженерного оборудования на западных границах Союзного государства Россия и Белоруссия ответят на создание военного шенгена НАТО, заявил НСН белорусский военный обозреватель Александр Алесин.
Потенциальным ответом на создание военного шенгена стран НАТО может стать усиленная поставка новейшего инженерного оборудования на территорию Белоруссии, которая ускорит переброску российских военных подразделений, заявил НСН ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны Александр Алесин.
«Часть вооружений и военное имущество уже находится на территории Белоруссии, поэтому я уверен, что резкого увеличения числа присутствия российских войск на территории Белоруссии не будет. Это провоцирующий момент, он ещё дает возможность нашим «друзьям» обвинять нас в агрессивных замыслах и так далее. Недаром Россия передает Белоруссии всё более современное вооружение: Искандер-М, ПЗРК-С 400, боевые вертолеты транспортной авиации. Всё это для того, чтобы Белоруссия в качестве первого рубежа выдержала первый удар и выиграла время для подтягивания сюда основных частей и соединений с территории РФ. Думаю, что не будет большого наращивания военных сил, а будет усиление поставок инженерного оборудования для строительства фортификационных укреплений», - рассказал Алесин.
Ранее в Госдуме рассказали, зачем НАТО понадобился военный шенген, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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