Не те дороги: В Белоруссии усомнились в быстром создании военного шенгена НАТО

Алесин также отметил, что у России и Белоруссии с перемещением войск особых проблем не будет.

«У нас во многом стандартизованные параметры гражданской транспортной инфраструктуры, согласованное расписание движения грузового железнодорожного транспорта, а также полная совместимость, либо полные аналоги транспортной техники. Это и военно-транспортная авиация, и парк подвижного состава, и тактические военные автомобили и так далее. А также основные вооружения, либо советские, либо российские, переданные Белоруссии», - добавил военный обозреватель.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что желание НАТО создать военный шенген нагнетают напряженность в Европе и не могут не приводить к ответным мерам России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

