Не те дороги: В Белоруссии усомнились в быстром создании военного шенгена НАТО
Военный шенген в НАТО не получится создать быстро из-за различий транспортной инфраструктуры стран-участников альянса, заявил НСН военный обозреватель Александр Алесин.
Наличие больших частных элементов в гражданской транспортной инфраструктуре, а также неприспособленность дорог государств Восточной Европы для передвижения тяжелой техники стран НАТО затруднят построение военного шенгена, заявил НСН ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны Александр Алесин.
Ранее глава Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александр Зольфранк заявил о необходимости создания в альянсе военного шенгена со свободным перемещением войск альянса, который позволит убрать препятствия в виде национальных регламентов при перемещении людей и боеприпасов. Алесин рассказал с какими трудностями придется столкнуться при создании военного шенгена НАТО.
«Необходимо, чтобы транспортная гражданская инфраструктура была, прежде всего, транспарентна, чтобы была одинаковой ширина железнодорожной колеи, была совместимость по грузоприёмности мостов, чтобы шоссейные дороги позволяли осуществлять передвижение колонн военной техники по всему потенциальному театру боевых действий, наличие достаточного количества грузоподъемных авиационных и железнодорожных хабов. Сейчас в Европе нет специальной военной инфраструктуры: железнодорожных путей, шоссейных магистралей. Есть специальные аэродромы, но они, зачастую, находятся на гражданских площадках или рядом с ними», - отметил он.
Алесин также отметил, что у России и Белоруссии с перемещением войск особых проблем не будет.
«У нас во многом стандартизованные параметры гражданской транспортной инфраструктуры, согласованное расписание движения грузового железнодорожного транспорта, а также полная совместимость, либо полные аналоги транспортной техники. Это и военно-транспортная авиация, и парк подвижного состава, и тактические военные автомобили и так далее. А также основные вооружения, либо советские, либо российские, переданные Белоруссии», - добавил военный обозреватель.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что желание НАТО создать военный шенген нагнетают напряженность в Европе и не могут не приводить к ответным мерам России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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