Минобороны России пояснило инцидент с нидерландским фрегатом в Чёрном море
Минобороны России сообщило об обстоятельствах инцидента с нидерландским фрегатом Evertsen в Чёрном море недалеко от Крыма.
В сообщении ведомства говорится, что 24 июня средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Чёрном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах корабль ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в сторону Керченского пролива.
Для предупреждения нарушения границы территориальных вод в воздух были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. Как подчеркивает российское военное ведомство, самолета на безопасном расстоянии пролетели вблизи Evertsen.
В Минобороны также сообщили, что все действия выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В результате фрегат поменял курс от российской границы, продолжив следование по своему маршруту.
Ранее Минобороны Нидерландов заявило, что российские истребители создали небезопасную ситуацию, пролетая слишком низко над Evertsen. Там отметили, что после нескольких часов низких полетов на фрегате возникли перебои с электронным оборудованием. В ведомстве посчитали, что действия России нарушили право на свободное пользование морем. Глава Минобороны пообещала, что Нидерланды обратятся к Москве с разъяснениями по поводу инцидента.
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