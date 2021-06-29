Минобороны России пояснило инцидент с нидерландским фрегатом в Чёрном море

Минобороны России сообщило об обстоятельствах инцидента с нидерландским фрегатом Evertsen в Чёрном море недалеко от Крыма.

В сообщении ведомства говорится, что 24 июня средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Чёрном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах корабль ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в сторону Керченского пролива.

Для предупреждения нарушения границы территориальных вод в воздух были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. Как подчеркивает российское военное ведомство, самолета на безопасном расстоянии пролетели вблизи Evertsen.