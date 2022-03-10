Минобороны РФ: США и их союзники хотят создать биоагенты, поражающие этнические группы

В Минобороны РФ раскрыли результаты анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, сообщает ТАСС.

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», - сказал на брифинге в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической (защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

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По его словам, большое количество сыворотки крови славян, проживающих в различных областях Украины, было передано за рубеж.

Ранее официальный представитель Миобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проводились эксперименты с коронавирусом летучих мышей.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Биологическое ОружиеСШАМинобороны РФ
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