Минобороны Азербайджана заявило о семи погибших на границе с Арменией

Отмечается, что среди погибших лейтенант, прапорщик, младший сержант и четверо рядовых ВС.

Как сообщили в Минобороны, обстановка на границе Азербайджана и Армении стабилизировалась с вечера вторника. Подразделения ВС контролируют оперативную обстановку.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что в ходе вооруженного конфликта на границе накануне один военнослужащий погиб, 13 человек взяли в плен, еще с 24 военными потеряна связь.

