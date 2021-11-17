Минобороны Азербайджана заявило о семи погибших на границе с Арменией
Семь военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана погибли, 10 получили ранения в результате столкновений на границе с Арменией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.
Отмечается, что среди погибших лейтенант, прапорщик, младший сержант и четверо рядовых ВС.
Как сообщили в Минобороны, обстановка на границе Азербайджана и Армении стабилизировалась с вечера вторника. Подразделения ВС контролируют оперативную обстановку.
Ранее в Минобороны Армении сообщили, что в ходе вооруженного конфликта на границе накануне один военнослужащий погиб, 13 человек взяли в плен, еще с 24 военными потеряна связь.
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