Минобороны Армении расказало о потерях после боев с Азербайджаном
Один военнослужащий погиб, 13 взяли в плен, еще с 24 военными потеряна связь после боев с войсками Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Армении.
«Ведется интенсивная работа по поиску военнослужащих. Два боевых опорных пункта перешли под контроль противника», — подчеркнули в ведомстве.
Также в Минобороны сообщили о том, что с азербайджанской стороны было убито и ранено до 70 человек, также Азербайджан потерял четыре бронетранспортера, одну бронемашину Sandcat, пять автомобилей.
Накануне сообщалось о локальных боях на армяно-азербайджанской границе с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия разного калибра. Армения сообщала о четырех раненых. При этом в Минобороны Азербайджана обвинили противника в «широкомасштабной провокации» на госгранице, в ответ на которую был открыт огонь. Азербайджанские военные сообщили о двух раненых, а также о плененных армянских военнослужащих.
Тем не менее, во вторник Армения и Азербайджан заключили перемирие. Ситуация на границе стабилизировалась после переговоров глав Минобороны России, Армении и Азербайджана, пишет «Свободная пресса». Боестолкновения были приостановлены с 18:30 16 ноября, отмечает Ura.ru.
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