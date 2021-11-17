Минобороны Армении расказало о потерях после боев с Азербайджаном

«Ведется интенсивная работа по поиску военнослужащих. Два боевых опорных пункта перешли под контроль противника», — подчеркнули в ведомстве.

Также в Минобороны сообщили о том, что с азербайджанской стороны было убито и ранено до 70 человек, также Азербайджан потерял четыре бронетранспортера, одну бронемашину Sandcat, пять автомобилей.

Накануне сообщалось о локальных боях на армяно-азербайджанской границе с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия разного калибра. Армения сообщала о четырех раненых. При этом в Минобороны Азербайджана обвинили противника в «широкомасштабной провокации» на госгранице, в ответ на которую был открыт огонь. Азербайджанские военные сообщили о двух раненых, а также о плененных армянских военнослужащих.

Тем не менее, во вторник Армения и Азербайджан заключили перемирие. Ситуация на границе стабилизировалась после переговоров глав Минобороны России, Армении и Азербайджана, пишет «Свободная пресса». Боестолкновения были приостановлены с 18:30 16 ноября, отмечает Ura.ru.

