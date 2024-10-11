Марочко: Российские войска вышли на границу ЛНР

Российские военные продвинулись вперед и вышли на административную границу Луганской Народной Республики. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось выбить противника с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Мясожаровка», — сообщил собеседник агентства.

По словам Марочко, армия России продвинулась на 1,5 километра и вышла на административную границу региона. Благодаря улучшению тактического положения военные РФ могут вести более прицельный огонь по ВСУ в районе Лозовой.

Ранее Андрей Марочко заявил об уничтожении цеха сборки украинских БПЛА и склада вооружений в Купянске, напоминает RT.

