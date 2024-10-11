Марочко: Российские войска вышли на границу ЛНР
Российские военные продвинулись вперед и вышли на административную границу Луганской Народной Республики. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось выбить противника с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Мясожаровка», — сообщил собеседник агентства.
По словам Марочко, армия России продвинулась на 1,5 километра и вышла на административную границу региона. Благодаря улучшению тактического положения военные РФ могут вести более прицельный огонь по ВСУ в районе Лозовой.
Ранее Андрей Марочко заявил об уничтожении цеха сборки украинских БПЛА и склада вооружений в Купянске, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru