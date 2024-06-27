«Краха нет, но...»: Генерал Заварзин признал проблемы с обмундированием в армии

В сфере обеспечения армии обмундированием и снаряжением есть вопросы, новый министр обороны будет проводить детальные проверки, чтобы исключить срывы поставок, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

Российские военнослужащие должны быть обеспечены обмундированием и другим необходимым не за свой счет, а за счет государства, предложил ранее председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер-министр Сергей Степашин. Обращаясь к депутату Госдумы Ирине Яровой, он заявил, что «побираются подчас наши военнослужащие» и нужно решить соответствующую проблему.