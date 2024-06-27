«Краха нет, но...»: Генерал Заварзин признал проблемы с обмундированием в армии
Виктор Заварзин заявил НСН, что в сфере обеспечения армии обмундированием и снаряжением есть вопросы, но никакого краха нет, все ситуации решаются.
В сфере обеспечения армии обмундированием и снаряжением есть вопросы, новый министр обороны будет проводить детальные проверки, чтобы исключить срывы поставок, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.
Российские военнослужащие должны быть обеспечены обмундированием и другим необходимым не за свой счет, а за счет государства, предложил ранее председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер-министр Сергей Степашин. Обращаясь к депутату Госдумы Ирине Яровой, он заявил, что «побираются подчас наши военнослужащие» и нужно решить соответствующую проблему.
«Я знаю, что в последнее время принимаются очень активные меры по переодеванию армии, разрабатываются новые образцы и так далее. Всплывали такие моменты, когда, например, большая партия пропала, куда-то делась. Мы занимали позицию такую, чтобы правоохранительные органы разобрались, если это так. Пока детали я не могу комментировать, это удел правоохранительных органов. Мы сказали, чтобы были проверки, о результатах доложат, чтобы комитет знал», - рассказал он.
По его словам, никакого краха нет, но разбираться с этим вопросом новый министр обороны будет детально, чтобы не допустить никаких срывов поставок.
«Нет такой ситуации, что не во что вообще одевать, я такой позиции не знаю. Принимаются меры, президент дал жесткую команду. Есть комиссия по снабжению, которую возглавляет (премьер-министр РФ Михаил. - Прим. НСН) Мишустин, на каждом совещании жестко ставится вопрос по всем направлениям: промышленность, обмундирование и снаряжение. Предприятия работают в полную смену и несколько смен. Краха нет, но с этим все равно нужно разбираться, я согласен. Новый министр обороны правильно делает, он очень серьезный человек, экономист и финансист, ситуация ему должна быть ясна. Поэтому будут проверки, безусловно, не чтобы кого-то «схватить», а чтобы обеспечение было в полном объеме, чтобы не было срывов», - заключил собеседник НСН.
Ранее бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов, выступая в Госдуме, также раскритиковал качество военного снабжения. Армия «одевает себя за свои деньги», заявил он, передает «Радиоточка НСН».
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