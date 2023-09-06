Карточка «пропавшего» генерала Суровикина исчезла с сайта Минобороны

По неофициальной информации от источников, генерал был задержан и содержался на спецквартире. Его якобы проверяли на причастность к мятежу ЧВК Евгения Пригожина.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» на этой неделе опубликовал фотографию Суровикина с супругой. Изображение появилось в соцсетях. Утверждается, что генерал уже с семьёй, жив и здоров.

