Карточка «пропавшего» генерала Суровикина исчезла с сайта Минобороны
Страница с биографией генерала армии Сергея Суровикина пропала с сайта Министерства обороны России. Ранее доступная информация о военачальнике была размещена в разделе Воздушно-космических сил РФ.
В третьей декаде августа источники сразу нескольких СМИ сообщили, что Суровикин снят с должности главкома ВКС. Вместо него временно исполнять обязанности, согласно источникам, будет генерал Виктор Афзалов.
Официально о кадровых перестановках Минобороны не объявляло. Сергей Суровикин пропал из публичного пространства после «марша» ЧВК «Вагнер» 24 июня.
По неофициальной информации от источников, генерал был задержан и содержался на спецквартире. Его якобы проверяли на причастность к мятежу ЧВК Евгения Пригожина.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» на этой неделе опубликовал фотографию Суровикина с супругой. Изображение появилось в соцсетях. Утверждается, что генерал уже с семьёй, жив и здоров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru