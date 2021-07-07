Испанский корабль взят под контроль Черноморским флотом РФ

Патрульный корабль Rayo ВМС Испании, вошедший в Черное море, был взят под контроль силами Черноморского флота. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Отмечается, что иностранный корабль прибыл в акваторию Черного моря для участия в учениях стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze-2021.