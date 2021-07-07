Испанский корабль взят под контроль Черноморским флотом РФ
Патрульный корабль Rayo ВМС Испании, вошедший в Черное море, был взят под контроль силами Черноморского флота. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Отмечается, что иностранный корабль прибыл в акваторию Черного моря для участия в учениях стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze-2021.
Учения проходят с 28 июня по 10 июля в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Участие в них принимают порядка пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от разных стран, сообщает телеканал «360».
Ранее в ходе «Прямой линии» Владимир Путин оценил ситуацию с провокацией британского эсминца Defender у Крыма и допустил вероятность уничтожения зарубежного корабля. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил НСН, что Украина с союзниками ждут подходящего момента для нанесения удара, а Россия никак не реагирует на провокации.
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