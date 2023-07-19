Госдума приняла в первом чтении закон о праве Росгвардии иметь военную технику

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении военную технику.

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Поправки планируется внести в закон «О войсках национальной гвардии». Авторами документа стали главы комитетов ГД по обороне, безопасности и информполитике Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн.

В законе термин «оружие» они предложили заменить на «вооружение», а вместо «боевой техники» будет «военная техника».

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что что в распоряжении службы появятся тяжелые вооружения и танки, этот вопрос уже обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
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