Госдума приняла в первом чтении закон о праве Росгвардии иметь военную технику

Поправки планируется внести в закон «О войсках национальной гвардии». Авторами документа стали главы комитетов ГД по обороне, безопасности и информполитике Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн.

В законе термин «оружие» они предложили заменить на «вооружение», а вместо «боевой техники» будет «военная техника».

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что что в распоряжении службы появятся тяжелые вооружения и танки, этот вопрос уже обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

