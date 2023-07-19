Госдума приняла в первом чтении закон о праве Росгвардии иметь военную технику
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении военную технику.
Поправки планируется внести в закон «О войсках национальной гвардии». Авторами документа стали главы комитетов ГД по обороне, безопасности и информполитике Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн.
В законе термин «оружие» они предложили заменить на «вооружение», а вместо «боевой техники» будет «военная техника».
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что что в распоряжении службы появятся тяжелые вооружения и танки, этот вопрос уже обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru