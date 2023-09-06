Генерал Заварзин заявил, что Суровикину нашли «неплохую должность»
Депутат, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что генерал армии Сергей Суровикин у некоторое время «будет в отпуске», сообщает «Подъём».
Он отметил, что должностные обязанности Суровикина в настоящее время «исполняет его начальник штаба», самому же генералу «нашли другую должность».
«Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли... у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется», — заключил Заварзин, добавив, что «ничего страшного там не происходит».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерала армии Сергея Суровикина, указав, что ему «ничего не известно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru