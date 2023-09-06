Генерал Заварзин заявил, что Суровикину нашли «неплохую должность»

Он отметил, что должностные обязанности Суровикина в настоящее время «исполняет его начальник штаба», самому же генералу «нашли другую должность».

«Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли... у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется», — заключил Заварзин, добавив, что «ничего страшного там не происходит».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерала армии Сергея Суровикина, указав, что ему «ничего не известно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

