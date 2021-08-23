Для ВМФ одновременно заложат шесть кораблей и подлодок
Массовая закладка шести боевых кораблей для Военно-морского флота России состоится 23 августа на трех заводах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Команду на закладку в режиме видеоконференции отдаст президент Владимир Путин. На «Севмаше» будут заложены две стратегические атомные подлодки проекта 955А, на «Адмиралтейских вервях» - две дизель-электрические подлодки проекта 636.3, на Амурском судостроительном заводе - корветы проектов 20380 и 20385.
Напомним, в США на верфи в городе Гротон прошла церемония крещения новой ударной подводной лодки ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795).
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