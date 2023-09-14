Депутат Швыткин заявил, что ему неизвестно местонахождение Суровикина

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что он не знает, где находится экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин, сообщает «Лента.ру».

Депутат Картаполов заявил, что не знает о новом назначении Суровикина

«Мне лично ничего неизвестно», — ответил депутат на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее страница с биографией генерала армии Суровикина пропала с сайта Министерства обороны РФ.

Генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Суровикину «нашли другую должность», однако пока генерал некоторое время «будет в отпуске», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияГосдумаДепутатСергей Суровикин

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