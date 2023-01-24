Чехия отказалась поставить Украине танки Leopard 2

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в настоящий момент республика не может поставить Украине танки Leopard 2, так как они необходимы для обеспечения собственной безопасности страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеУкраинаТанкиЧехия
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