«Будут проедать еду»: Картаполов не поддержал увеличение срока службы в армии

Комментируя идею депутата Виктора Соболева он отметил, что это личное мнение его коллеги, который, видимо, ностальгирует по старым временам.

«Когда он был молодым, когда он был уже не очень молодым офицером, служили два года. Эта армия ничего не выиграла, не победила. Но там все было комфортно, было приятно управлять. Вот у него ностальгия видимо», - отметил парламентарий.

Картаполов добавил, что молодые люди способны освоить воинскую специальность за один год, а во время второго года службы они будут «терять время и проедать государственную еду», не принося никакой пользы.

Ранее депутат Соболев заявил, что следует увеличить срока службы в армии до двух лет, или хотя бы до полутора лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

