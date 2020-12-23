Большой десантный корабль «Петр Моргунов» передали ВМФ России

БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, великолепно зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позже и в российском флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьезные изменения.

БДК может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов, а также буксируемую артиллерию. Вооружение – 30-мм автоматическая артиллерийская установка АК-630М-2 "Дуэт" скорострельностью до 10 тысяч выстрелов в минуту, две установки АК-630 с радиолокационной системой управления. На палубе БДК могут базироваться два вертолета.

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в эфире НСН после спуска корабля на воду в мае 2018 года предположил, что корабль будет более универсальным, чем предыдущие проекты.

«Сейчас десантные корабли планируются как универсальные. Тот, который последний был спущен на воду, достаточно универсален. Он способен решать задачи для высадки десанта на берег, а также предназначен для доставки различных грузов. Особенность нового БДК - большое водоизмещение. Это хорошо, потому что возможности больше», - отметил адмирал.

По словам Вячеслава Попова, если корабль будет предназначен для Северного флота, то конструкторам придётся подумать над повышенной ледостойкостью. В свою очередь, Вячеслав Попов подчеркнул, что все ведущие морские державы делают десантные корабли более универсальными.

Напомним, первый в истории современной России большой десантный корабль «Иван Грен» начали создавать в 1998 году. Из-за нескольких изменений тактико-технического задания его строительство затянулось. Лишь в 2012 году БДК был спущен на воду. «Иван Грен» способен находиться в автономном плавании до 30 суток. Корабль обладает водоизмещением около 6 тысяч тонн.

